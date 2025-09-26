Anche l' intelligenza artificiale tra i corsi dell' Università della terza età | inaugurato l' anno accademico a Montesilvano

Ilpescara.it | 26 set 2025

Inaugurato il 19esimo anno accademico dell’Università popolare della terza età nella sala consiliare del Comune di Montesilvano. Diverse sono le novità per il 2025-2026 con l’inserimento, nel percorso, di percorsi di dialogo intergenerazionale che saranno realizzati grazie al partenariato con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

