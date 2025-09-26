Anche le scale mobili ce l’hanno con Donald Trump o almeno di questo è convinto lui

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un “triplo sabotaggio” in occasione della sua recente visita alle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Anche le scale mobili ce l’hanno con Donald Trump (o almeno di questo è convinto lui)

Il presidente degli Stati Uniti sostiene di essere stato deliberatamente preso di mira tre volte nella sede dell'Onu a New York martedì. Prima le scale mobili, poi il teleprompter e infine i problemi con l'audio. Per Trump si è trattato di un atto contro di lui

