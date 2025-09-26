Anche l' Abruzzo coinvolto nella maxi frode nel settore dei crediti d’imposta bloccati 9,4 milioni

Una frode nel settore dei crediti d’imposta che coinvolge anche l'Abruzzo è stata scoperta dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale di Lodi. Sarebbero 8 società coinvolte, tutte con lo stesso rappresentante legale. Le indagini si sono concentrate sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Lodi, maxi frode fiscale: bloccati 9,4 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi - Lodi, 26 settembre 2025 – Una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta è stata smascherata dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi. Secondo msn.com

Maxi frode nel settore dei crediti d’imposta, Gdf blocca 9.4 milioni - I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno scoperto "un'ingente frode" nel settore dei crediti d'imposta e hanno bloccato 9,4 m ... Si legge su italpress.com