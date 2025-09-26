Anche Guccione rinnova il contratto
Dopo il prolungamento di contratto con Shaka Mawuli, la Ss Arezzo ha comunicato anche il rinnovo di Filippo Guccione (nella foto). Prosegue, dunque, il lavoro della società, con il direttore Cutolo in prima linea, per blindare i punti fermi della rosa attuale del Cavallino. Guccione, classe 1992, il cui contratto sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, si lega al sodalizio amaranto per un altro anno: sarà un calciatore amaranto fino al 2027. Guccione fu il primo acquisto del calciomercato estivo del 2023, dopo la vittoria della serie D e il ritorno in C. Prelevato dal Mantova, squadra della sua città, nelle sue due stagioni complete in amaranto ha raccolto 70 presenze in campionato, equamente suddivise tra il primo e il secondo anno, più altre otto tra coppa e playoff. 🔗 Leggi su Lanazione.it
