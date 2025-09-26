Anche Google contro il DMA | Sta causando danni significativi e involontari agli utenti europei

Dday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colosso tech denuncia cali di traffico fino al 30% nel turismo, rischi per la sicurezza su Android e ritardi nell’arrivo in Europa delle nuove funzionalità di IA. 🔗 Leggi su Dday.it

