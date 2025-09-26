Un debutto atteso, quello di Anastasia il musical, che approderà alla ChorusLife Arena di Bergamo dal 4 al 7 dicembre 2025. Presentato, al Rooftop Restaurant “L’angolo con vista” di ChorusLife, lo spettacolo si prepara a incantare il pubblico con un mix di emozioni, scenografie spettacolari e numeri da record. La storia di un sogno che diventa realtà Ad aprire l’incontro è stato Filippo Colombo, amministratore delegato di ChorusLifeArena, che ha ricordato come i primi ragionamenti sul musical siano nati “indossando caschetti e pettorine, mentre i muratori lavoravano”. Un modo per sottolineare come la fiducia nel progetto e nello spazio ChorusLife si sia trasformata oggi in una realtà concreta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Anastasia, il musical arriva a Bergamo: tra magia, storia e record di pubblico