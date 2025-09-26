Amsa 60 cestoni intelligenti | compattano grazie al sole
Se non fosse così sofisticato sembrerebbe un inseguimento. È la strategia tecnologica che ha escogitato Amsa per indurre i maleducati e i distratti a gettare la spazzatura nei cestini: accompagnare i camminamenti più frequentati, i corsi Buenos Aires e Garibaldi, puntellandoli di 60 bidoni intelligenti (30 per ciascuno ma in Garibaldi verranno posizionati in novembre), tutti uguali, color azzurro cielo. All'interno l'indifferenziato da strada si compatta grazie a un pannnello fotovoltaico che distribuisce forza all'interno e schiaccia l'immondizia consentendo di accumularne 600 litri (ben cinque volte quella dei tradizionali contenitori verdi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
