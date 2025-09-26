Amici 25 anticipazioni prima puntata | allievi ammessi ospiti e tutto quello che c' è da sapere

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Adesso è ufficiale: torna Amici. Il talent show - condotto da Maria De Filippi - su Canale 5 parte con la 25esima edizione. Il programma, ormai, è televisivamente e artisticamente un punto di riferimento per appassionati di musica e danza. Da lì sono usciti - solo per citare qualche talento -. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amici - anticipazioni

Amici 25: chi c’è nella classe tra primi concorrenti e professori, le anticipazioni

Amici 2025-2026: anticipazioni su data d’inizio, cast e novità

Amici 25, cambiano le regole e una nuova docente viene confermata: le anticipazioni

amici 25 anticipazioni primaAMICI 25/ Anticipazioni registrazione prima puntata 28 settembre 2025: torna Alessio, Daniele Doria spiazza - Anticipazioni registrazione Amici 25 di oggi 25 settembre 2025, prima puntata in onda domenica 28 settembre: ecco la nuova classe di concorrenti ... ilsussidiario.net scrive

amici 25 anticipazioni primaAmici 25 anticipazioni prima puntata 28 settembre, allievi e ospiti - Subito dopo è salita sul palco di Amici 25, Valentina, seconda ad esibirsi. Da novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Amici 25 Anticipazioni Prima