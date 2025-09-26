Inizia la 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi con nuovi allievi, tra cantanti e ballerini. In tutto la classe è attualmente formata da 17 concorrenti, divisi in sei squadre. A capitanarle sono i professori. Quelli di canto sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Nel ballo, invece, c’è il ritorno di Veronica Peparini, l’immancabile Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La prima puntata è stata registrata il 25 settembre 2025 e andrà in onda domenica 28 settembre. Tramite le anticipazioni di SuperGuidaTv, sappiamo nel dettaglio i nomi degli allievi scelti. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere tra nomi, cognomi, origini, di dove sono, i profili social e la vita privata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Amici 25 allievi: chi sono, età, nomi, origini, Instagram, fidanzati