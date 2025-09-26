amazon prime perde utenti a causa della nuova serie horror divertente

annuncio della seconda stagione di “the creep tapes”. La data di uscita della seconda stagione della serie horror “The Creep Tapes” è stata ufficialmente confermata. La produzione, ispirata ai film realizzati da Mark Duplass e Patrick Brice, ha riscosso grande successo dal suo debutto lo scorso anno, attirando l’attenzione degli appassionati del genere. successo e accoglienza della prima stagione. La prima stagione si distingue per un punteggio impressionante del 77% su Rotten Tomatoes, ottenuto sia dalla critica che dal pubblico. La serie vede Mark Duplass nel ruolo di un serial killer misterioso che documenta le sue azioni attraverso videotape. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

