Amazon prime perde utenti a causa della nuova serie horror divertente

Jumptheshark.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annuncio della seconda stagione di “the creep tapes”. La data di uscita della seconda stagione della serie horror “The Creep Tapes” è stata ufficialmente confermata. La produzione, ispirata ai film realizzati da Mark Duplass e Patrick Brice, ha riscosso grande successo dal suo debutto lo scorso anno, attirando l’attenzione degli appassionati del genere. successo e accoglienza della prima stagione. La prima stagione si distingue per un punteggio impressionante del 77% su Rotten Tomatoes, ottenuto sia dalla critica che dal pubblico. La serie vede Mark Duplass nel ruolo di un serial killer misterioso che documenta le sue azioni attraverso videotape. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

amazon prime perde utenti a causa della nuova serie horror divertente

© Jumptheshark.it - Amazon prime perde utenti a causa della nuova serie horror divertente

In questa notizia si parla di: amazon - prime

Le 40 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025, che inizia ufficialmente adesso

Film horror maledetto degli anni ’80 disponibile su Amazon Prime Video

WindTre Super Fibra per nuovi clienti: Amazon Prime, chiamate illimitate a 24,99€ al mese se attivi online

amazon prime perde utentiAbbonamenti ad Amazon Prime “ingannevoli”, risarcimenti per milioni di utenti - Amazon condannata a 2,5 miliardi di dollari per pratiche ingannevoli sugli abbonamenti Prime, con risarcimenti a 35 milioni di utenti. Segnala blitzquotidiano.it

amazon prime perde utentiAmazon prime, il maxi risarcimento del colosso è una vittoria per tutte le vittime di abbonamenti ingannevoli - Il colosso chiude con un pagamento una causa con la Federal trade commission, che l'accusava di indurre gli utenti a iscriversi al servizio in modo non trasparente ... wired.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Amazon Prime Perde Utenti