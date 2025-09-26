Amazon prime il maxi risarcimento del colosso è una vittoria per tutte le vittime di abbonamenti ingannevoli

Il colosso chiude con un pagamento una causa con la Federal trade commission, che l'accusava di indurre gli utenti a iscriversi al servizio in modo non trasparente. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Amazon prime, il maxi risarcimento del colosso è una vittoria per tutte le vittime di abbonamenti ingannevoli

Abbonamenti Amazon Prime "ingannevoli": scattano i risarcimenti per milioni di utenti - Secondo la Federal Trade Commission, la società di Jeff Bezos avrebbe utilizzato "sofisticate trappole per gli abbonamenti progettate per manipolare i consumatori e indurli a iscriversi a Prime, rende ... today.it scrive

Amazon Prime, tutto quello che c'è da sapere: come funziona, cosa include e perché (forse) non fa per tutti - Amazon Prime è diventato molto più di un semplice servizio di spedizione veloce: oggi rappresenta un ecosistema digitale complesso e pervasivo, pensato per fidelizzare l’utente e inglobare il maggior ... Secondo corriere.it