Amazon accordo negli Usa | rimborso per utenti Prime

Webmagazine24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Amazon rimborsa milioni di utenti che tra metà 2019 e metà 2025 hanno pagato per il servizio Amazon Prime negli Stati Uniti. Ognuno di loro riceverà fino a 51 dollari, riferisce Politico, mentre altri utenti potrebbero chiedere rimborsi perché la procedura di iscrizione e quella di cancellazione sinora non sono state considerate sufficientemente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amazon - accordo

Le borse da mare in sconto per il Prime Day 2025 di Amazon mettono tutti d'accordo e sono perfette per l'estate

Amazon, accordo con Hearst e Condé Nast per l’IA

Volkswagen rinnova accordo con Amazon su digitalizzazione e IA

amazon accordo usa rimborsoAmazon, accordo negli Usa: rimborso per utenti Prime - “Amazon e i nostri dirigenti hanno sempre rispettato la legge e questo accordo ci consente di andare avanti e concentrarci sull’innovazione per i clienti. Lo riporta cn24tv.it

amazon accordo usa rimborsoAmazon paga 2,5 miliardi per truffa sull'iscrizione a Prime - Amazon ha raggiunto un accordo storico da 2,5 miliardi di dollari con la Federal Trade Commission (Ftc), dopo che l'agenzia Usa ha dichiarato che il gigante della vendita online ha ingannato i clienti ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Accordo Usa Rimborso