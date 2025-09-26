Amazon accordo negli Usa | rimborso per utenti Prime

(Adnkronos) – Amazon rimborsa milioni di utenti che tra metà 2019 e metà 2025 hanno pagato per il servizio Amazon Prime negli Stati Uniti. Ognuno di loro riceverà fino a 51 dollari, riferisce Politico, mentre altri utenti potrebbero chiedere rimborsi perché la procedura di iscrizione e quella di cancellazione sinora non sono state considerate sufficientemente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: amazon - accordo

Le borse da mare in sconto per il Prime Day 2025 di Amazon mettono tutti d'accordo e sono perfette per l'estate

Amazon, accordo con Hearst e Condé Nast per l’IA

Volkswagen rinnova accordo con Amazon su digitalizzazione e IA

ULTIM’ORA Amazon pagherà 2,5 miliardi di euro per la controversia su Prime Amazon ha raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission (FTC) statunitense, accettando di pagare 2,5 miliardi di euro per chiudere una causa legata all’iscrizione a Pri - X Vai su X

Dopo l’inusuale riunione in Procura, il capolavoro è servito. Un condono travestito da accordo Ad Amazon basta un tavolo col viceministro e l’Agenzia delle Entrate: niente penale, niente sanzioni, e da 3 miliardi si scende a 600 milioni . Un regalo col fiocco a u - facebook.com Vai su Facebook

Amazon, accordo negli Usa: rimborso per utenti Prime - “Amazon e i nostri dirigenti hanno sempre rispettato la legge e questo accordo ci consente di andare avanti e concentrarci sull’innovazione per i clienti. Lo riporta cn24tv.it

Amazon paga 2,5 miliardi per truffa sull'iscrizione a Prime - Amazon ha raggiunto un accordo storico da 2,5 miliardi di dollari con la Federal Trade Commission (Ftc), dopo che l'agenzia Usa ha dichiarato che il gigante della vendita online ha ingannato i clienti ... Scrive ansa.it