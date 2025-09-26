I Pinguini Tattici Nucleari tornano in radio con un nuovo singolo: Amaro. Una canzone che cattura i lati più romantici e nostalgici dell’amore, tra relazioni durature o fugaci, tutte accomunate da un’unica speranza: che non finiscano mai. Contenuta nell’album Hello World, Amaro parla di come l’amore, pur essendo bello e appagante, a volte finisca e di come, con un pizzico di ironia, dobbiamo imparare a conviverci. “Amaro”, significato del brano dei Pinguini Tattici Nucleari. I Pinguini Tattici Nucleari ci emozionano ancora una volta con questo nuovo singolo, che riprende il filone di ballad per cui il gruppo è famoso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amaro, testo e significato del singolo dei Pinguini Tattici Nucleari