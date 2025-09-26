Amare il mare la mostra in Ghetto

Triesteprima.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre alle ore 18, apre i battenti, alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste la mostra collettiva di pittura “Amare il mare”, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. La mostra è organizzata dalla Galleria Rettori Tribbio di Trieste ed è inserita nel calendario. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amare - mare

Cerca Video su questo argomento: Amare Mare Mostra Ghetto