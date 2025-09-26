Amadeus torna a Mediaset | tutte le novità dell’annuncio

il ritorno di amadeus su mediaset: un’importante novità nel panorama televisivo. In seguito a una lunga carriera che lo ha visto protagonista sia in Rai che su altri canali, Amadeus si prepara a fare il suo ingresso ufficiale nelle reti del Biscione. La notizia rappresenta un passo significativo per uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano, noto per la sua versatilità e capacità di coinvolgimento. La sua presenza su Mediaset si concretizza attraverso un evento musicale di grande rilievo, che vedrà il conduttore impegnato in una nuova veste. la partecipazione di amadeus all’evento musicale di napoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

