amadeus torna a mediaset ma per una sola serata

Il nome di Amadeus, negli ultimi anni, è stato indissolubilmente legato alla Rai e soprattutto al Festival di Sanremo, che ha condotto con successo e che ne ha consolidato la figura come un vero e proprio Maestro di cerimonie. Eppure, prossimamente, il conduttore compirà nuovamente un passo insolito, e proprio come piace a lui: tornerà su Mediaset, ma solo per un'occasione speciale e al fianco di una grande amica. Amadeus a Mediaset con Fiorella Mannoia. Il ritorno avverrà in prima serata su Canale 5, dove Amadeus sarà il volto scelto per guidare il concerto-evento Una Nessuna Centomila. La manifestazione, che avrà luogo a Napoli nella cornice imponente di Piazza Plebiscito, non è nuova al pubblico: si tratta di un appuntamento che il conduttore aveva già presentato in passato, quando andò in onda sulle reti Rai.

