Alyssa Milano felice di rimuovere le protesi al seno | Oggi sono la vera io Oggi sono libera

L'attrice americana ha confermato con un post social di essere tornata al suo seno naturale. E circa la sua decisione, ha spiegato: «Sto lasciando andare un corpo che è stato sessualizzato e abusato, un corpo che credevo fosse necessario per essere attraente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alyssa Milano felice di rimuovere le protesi al seno: «Oggi sono la vera io. Oggi sono libera»

In questa notizia si parla di: alyssa - milano

Ricordo di alyssa milano sulla morte di julian mcmahon

Alyssa Milano omaggia Julian McMahon, recitarono insieme in Streghe: “Morte ingiusta, sarai per sempre Cole”

“Ho il cuore spezzato, è morto troppo presto. Perderlo è irreale, troppo ingiusto”: il dolore di Alyssa Milano per la morte di Juluan McMahon

2 anni fa, dopo tanto tempo, Alyssa Milano e Julian McMahon si incontrarono di nuovo ? Un'emozione incredibile rivederli dopo anni!! Un momento prezioso che, purtroppo, rimase il loro unico incontro ad una Convention dopo la serie. Oggi questo ricordo a - facebook.com Vai su Facebook

milano - Search - X Vai su X

Alyssa Milano felice di rimuovere le protesi al seno: «Oggi sono la vera io. Oggi sono libera» - Sto lasciando andare un corpo che è stato sessualizzato e abusato, un corpo che credevo fosse necessario per essere attraente, amata, di successo, per essere felice». Da vanityfair.it

Alyssa Milano dopo la rimozione delle protesi al seno: «Mi lascio alle spalle il corpo che è stato sessualizzato e abusato, che credevo fosse necessario per essere attraente» - L'attrice, postando una foto scattata in ospedale, ha spiegato che ha scelto di eliminare «parti di me che non sono mai state parti di me» sperando di liberare anche sua figlia dalle «malsane esigenze ... Come scrive vanityfair.it