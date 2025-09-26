Alyssa Milano dopo la rimozione delle protesi al seno | Mi lascio alle spalle il corpo che è stato sessualizzato e abusato che credevo fosse necessario per essere attraente

Vanityfair.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice, postando una foto scattata in ospedale, ha spiegato che ha scelto di eliminare «parti di me che non sono mai state parti di me» sperando di liberare anche sua figlia dalle «malsane esigenze» legate al corpo delle donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Alyssa Milano dopo la rimozione delle protesi al seno: «Mi lascio alle spalle il corpo che è stato sessualizzato e abusato, che credevo fosse necessario per essere attraente»

Alyssa Milano rimuove le protesi al seno: ecco i rischi di questi impianti estetici - Analizziamo i motivi medici ed estetici e i rischi a lungo termine dei dispositivi. Da msn.com

alyssa milano dopo rimozioneL'attrice Alyssa Milano ha deciso di rimuovere le protesi al seno. Ecco i dubbi su questi dispositivi medici - Protesi mammarieChirurgia senologicaMastoplastica additivaMastoplastica riduttiva Ultimo aggiornamento – 25 Settembre, 2025 Indice del contenuto Ecco quando le protesi devono essere sostituite Protesi ... Riporta msn.com

