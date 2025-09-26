Alyssa Milano dopo la rimozione delle protesi al seno | Mi lascio alle spalle il corpo che è stato sessualizzato e abusato che credevo fosse necessario per essere attraente

L'attrice, postando una foto scattata in ospedale, ha spiegato che ha scelto di eliminare «parti di me che non sono mai state parti di me» sperando di liberare anche sua figlia dalle «malsane esigenze» legate al corpo delle donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

