Altro che caffè | l’acqua ‘caricata’ di TikTok promette energia e zero sensi di colpa

L’acqua carica (loaded water in inglese) è l’ultima tendenza che sta spopolando su TikTok tra i giovani della Generazione Z. Si tratta di bibite fatte in casa da 40 once (circa 1,2 litri) che trasformano la semplice acqua in una bevanda colorata, saporita e funzionale. La base è sempre acqua con ghiaccio, ma quello che rende speciale questa bevanda sono gli ingredienti aggiunti: polveri di elettroliti, bibite probiotiche a basso contenuto calorico (spesso solo 25 calorie), acqua di cocco e frutta fresca. Il risultato è una bevanda che non solo disseta, ma fornisce anche energia e sostanze nutritive. 🔗 Leggi su Cultweb.it

