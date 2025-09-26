Altavilla Irpina incontro delle società della Federazione Italiana Pallavolo
Il giorno 1 ottobre alle ore 18.00 presso il Palazzo Comitale “De Padua” di Altavilla Irpina, si terrà l’annuale incontro delle Società della federazione Italiana Pallavolo, Comitato Territoriale Irpinia Sannio. L’incontro sarà un momento di confronto per fare il punto sulla precedente stagione. 🔗 Leggi su Today.it
Malore improvviso in casa di riposo: paura per un anziano ad Altavilla Irpina
Attentato nella notte ad Altavilla Irpina: spari contro una casa e auto distrutta
Altavilla Irpina, spara contro abitazione ma viene ripreso dalle telecamere
Questo sabato, 2 dicembre, alle ore 11:00, la sala consiliare del Comune di Altavilla Irpina ospiterà un evento imperdibile, dedicato alla narrazione sportiva nell'ambito del festival "Pagine di Passione".Questo sabato, 2 dicembre, alle ore 11:00, la sala consilia
Casting per piccoli ruoli e comparse ad Altavilla Irpina (AV) per il cortometraggio retribuito "La voce della pace", corto a tema sociale, scritto e diretto dal regista Modestino Di Nenna. Apri il seguente link per tutte le info: https://castingeprovini.com/casting-per-il-
Altavilla Irpina, gli artisti di strada per "BABBAALRUM" - Ad Altavilla Irpina, venerdì 19 settembre alle ore 21, la piazza antistante alla Chiesa Madre si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove la solidarietà sarà protagonista.