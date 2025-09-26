Altavilla Irpina incontro delle società della Federazione Italiana Pallavolo

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno 1 ottobre alle ore 18.00 presso il Palazzo Comitale “De Padua” di Altavilla Irpina, si terrà l’annuale incontro delle Società della federazione Italiana Pallavolo, Comitato Territoriale Irpinia Sannio. L’incontro sarà un momento di confronto per fare il punto sulla precedente stagione. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: altavilla - irpina

Malore improvviso in casa di riposo: paura per un anziano ad Altavilla Irpina

Attentato nella notte ad Altavilla Irpina: spari contro una casa e auto distrutta

Altavilla Irpina, spara contro abitazione ma viene ripreso dalle telecamere

altavilla irpina incontro societ224Altavilla Irpina, gli artisti di strada per “BABBAALRUM” - Ad Altavilla Irpina, venerdì 19 settembre alle ore 21, la piazza antistante alla Chiesa Madre si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove la solidarietà sarà protagonista. Come scrive irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Altavilla Irpina Incontro Societ224