Alta velocità a Parma nel 2026 Rfi studierà delle soluzioni

26 set 2025

Rete ferroviaria italiana ha pianificato per il 2026 l'elaborazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) "finalizzato ad individuare e valutare in termini di costi e benefìci le possibili soluzioni per l'inserimento di Parma nel reticolo dei servizi Alta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

