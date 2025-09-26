Almeno io non mi sono rifatta niente Mamma incastra la figlia vip in tv | sbugiardata Che imbarazzo per Caterina Balivo e pubblico

La puntata de La Volta Buona, andata in onda su Rai 1 il 25 settembre 2025, è stata interamente dedicata al delicato e sempre attuale tema dell’estetica e dei ritocchi. In studio, Caterina Balivo ha guidato il confronto con il pubblico e gli ospiti, tra esperienze personali e riflessioni sul rapporto con l’immagine. L’attenzione si è concentrata soprattutto su una delle protagoniste del pomeriggio, che ha deciso di raccontare senza filtri il proprio percorso. L’ospite ha deciso di aprirsi davanti alle telecamere. Intervistata dalla conduttrice, ha dichiarato con schiettezza: “Mi piaccio, quindi non devo fare nessun altro intervento”, una frase che segna un punto di svolta nella sua relazione con lo specchio e con la percezione esterna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it