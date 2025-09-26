Almeno diciassette persone sono morte in un carcere in Ecuador a causa degli scontri tra bande criminali
Sono almeno diciassette le persone uccise in un carcere della provincia di Esmeraldas, in Ecuador, non molto distante dalla frontiera con la Colombia. Tra le vittime c’è anche un agente di polizia. A provocare la loro morte sono stati gli scontri tra gruppi criminali all’interno del centro di detenzione. I tafferugli tra Los Tiguerones, LTRaos Choneros e Los Lobos hanno avuto inizio questa mattina, e sono degenerati velocemente in esplosioni e spari. Né il Ministero dell’Interno, né l’istituzione responsabile delle carceri (SNAI) hanno confermato ufficialmente la notizia. I parenti dei detenuti hanno riferito sui social media che le rivolte sarebbero iniziate alle 3:00 ora locale (8:00 GMT) di questo giovedì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
