Almasri | voto giunta autorizzazioni martedì 30 alle 14.30

Iltempo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 set. (Adnkronos) - La Giunta delle autorizzazioni della Camera è convocata per martedì 30 settembre alle ore 14.30. All'ordine del giorno la votazione sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

almasri voto giunta autorizzazioni marted236 30 alle 1430

© Iltempo.it - Almasri: voto giunta autorizzazioni martedì 30 alle 14.30

In questa notizia si parla di: almasri - voto

Caso Almasri, Giunta per autorizzazioni a procedere ufficializza i tempi: voto entro ottobre

Caso Almasri, entro fine mese il primo voto del Parlamento sul processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano. Ecco cosa succederà

Almasri: nuova Giunta il 23 o il 24, voto finale il 30

almasri voto giunta autorizzazioniAlmasri: voto giunta autorizzazioni martedì 30 alle 14.30 - La Giunta delle autorizzazioni della Camera è convocata per martedì 30 settembre alle ore 14. Secondo iltempo.it

almasri voto giunta autorizzazioniCaso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno agito per mero opportunismo politico” - "Hanno mostrato la debolezza del governo rispetto a potenziali ricatti di milizie armate, grave violazione degli obblighi internazionali" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Almasri Voto Giunta Autorizzazioni