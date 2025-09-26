Alluvione danni e disagi a Paderno Dugnano e in tutta la zona; un’altra tragedia nel Villoresi | ANTEPRIMA

Ilnotiziario.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia di apertura del Notiziario questa settimana riguarda l’esondazione del Seveso e dei suoi affluenti che ha provocato gravi danni in molti comuni, da Paderno Dugnano a Cormano, da Limbiate a Lazzate, con allagamenti e disagi diffusi. Nel canale Villoresi tra Limbiate e Paderno Dugnano, è stato ritrovato il corpo senza vita della donna . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alluvione - danni

La Brescia-Iseo-Edolo riparte oggi: dai danni dell’alluvione la spinta a rimodernare la tratta

Elba, conta dei danni dopo l’alluvione. Terzo caso in pochi mesi, la situazione più grave a Forno

Alluvione, richiesta danni. Un mese per le domande. Un tutorial per la compilazione

alluvione danni disagi padernoAlluvione, danni e disagi a Paderno Dugnano e in tutta la zona; un’altra tragedia nel Villoresi | ANTEPRIMA - La notizia di apertura del Notiziario questa settimana riguarda l’esondazione del Seveso e dei suoi affluenti che ha provocato gravi danni in molti ... Scrive ilnotiziario.net

alluvione danni disagi padernoMaltempo, esondazone del Seveso a Paderno Dugnano, evacuato un intero cortile, disagi anche a Senago - Intervento di emergenza a Paderno Dugnano dove Polizia locale e volontari della Protezione civile del Gor di Paderno, hanno messo in salvo alcune ... Si legge su ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Danni Disagi Paderno