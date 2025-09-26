Alluvione danni e disagi a Paderno Dugnano e in tutta la zona; un’altra tragedia nel Villoresi | ANTEPRIMA

La notizia di apertura del Notiziario questa settimana riguarda l’esondazione del Seveso e dei suoi affluenti che ha provocato gravi danni in molti comuni, da Paderno Dugnano a Cormano, da Limbiate a Lazzate, con allagamenti e disagi diffusi. Nel canale Villoresi tra Limbiate e Paderno Dugnano, è stato ritrovato il corpo senza vita della donna . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: alluvione - danni

La Brescia-Iseo-Edolo riparte oggi: dai danni dell’alluvione la spinta a rimodernare la tratta

Elba, conta dei danni dopo l’alluvione. Terzo caso in pochi mesi, la situazione più grave a Forno

Alluvione, richiesta danni. Un mese per le domande. Un tutorial per la compilazione

?COMUNICAZIONE DI SERVIZIO? CENSIMENTO DANNI EMERGENZA MALTEMPO 22 settembre 2025 Il Comune ha avviato un censimento dei danni subiti dalla popolazione a causa dell’alluvione dello scorso 22 settembre 2025. Tutti i cittadini e le azi - facebook.com Vai su Facebook

#Danni da #Alluvione: chi paga se la fogna esonda? - https://laleggepertutti.it/739342_danni-da-alluvione-chi-paga-se-la-fogna-esonda… - #Risarcimento - X Vai su X

Alluvione, danni e disagi a Paderno Dugnano e in tutta la zona; un’altra tragedia nel Villoresi | ANTEPRIMA - La notizia di apertura del Notiziario questa settimana riguarda l’esondazione del Seveso e dei suoi affluenti che ha provocato gravi danni in molti ... Scrive ilnotiziario.net

Maltempo, esondazone del Seveso a Paderno Dugnano, evacuato un intero cortile, disagi anche a Senago - Intervento di emergenza a Paderno Dugnano dove Polizia locale e volontari della Protezione civile del Gor di Paderno, hanno messo in salvo alcune ... Si legge su ilnotiziario.net