Allo Yacht Club de Monaco i capitani di superyacht discutono del futuro del settore
‘Leader oggi, in anticipo sul domani’. Al 29esimo Captains’ Forum, organizzato dallo Yacht Club de Monaco Captains’ Club, decine di capitani di superyacht hanno discusso del futuro del settore, dallo sviluppo professionale alle strategie ecologiche. L’incontro, in linea con l’approccio collettivo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, ha visto alcune discussioni concrete su come migliorare dal punto di vista professionale nel settore marittimo. Il panel ‘La Belle Classe Academy’, formazione al centro. Durante il panel ‘Oltre la conformità: il potere del CPD (Sviluppo professionale continuo) La Belle Classe Academy’, l’attenzione si è concentrata sull’ importanza di una formazione che vada oltre quanto strettamente richiesto, al fine di migliorare la sicurezza e il comfort a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: yacht - club
“Yacht Club” è il nuovo EP di TAJIRI e HVGME
Nautica, allo Yacht Club di Monaco incontro tra tecnologia e innovazione per l’obiettivo zero emissioni
Allo Yacht Club di Monaco tecnologia e innovazione
Argo Challenge e Yacht Club Gaeta, obiettivo America’s Cup, oltre la disabilità Lo Yacht Club Gaeta "Egeo Vittorio Simeone" e Argo Challenge uniscono le loro forze per raggiungere insieme un ambizioso obiettivo: partecipare alla America’s Cup con un team - facebook.com Vai su Facebook
MSC Yacht Club arriva su #MSCPoesia! Prenotazioni 2027 disponibili sul sito. #MSCCrociere - X Vai su X
Nautica: allo Yacht Club de Monaco gli Explorer Awards tra scienza e scoperta - Sotto l'Alto patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club di ... Scrive msn.com
Nautica: Yacht Club de Monaco, ecco i candidati agli Explorer Awards 2025 - Sotto l'Alto Patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club de Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione dei ... Secondo sportmediaset.mediaset.it