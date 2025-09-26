All’intelligenza artificiale chiedi una mosca e ti ritrovi a Mosca
Il Direttore, il mio Direttore, mi fa avere tramite diavoleria elettronica questa strusciata, questo lembo verticale, quasi lo scontrino di una qualche consumazione (e in un certo senso lo è). Mi ha fatto felice. Nell’ultimo raccontino che mi sono sbrodolato addosso scrivevo di Lei, di Lia. Scrivevo che ci siamo: L’Ia è la summa, il covone, l’ammasso totale della sapienza, delle competenze, delle conoscenze dell’umanità. Non puoi chiedere quante zampe abbia una mosca che lei ti dà tutta sé stessa, tutta la moscheria, compresa la capitale della Russia (ho visto la mappa stradale, somiglia a quella di Roma ma con parecchi raccordi anulari in più, piccoli e sempre più grandi, concentrici, come i cerchi nell’acqua, che si espandono; si capiscono parecchie cose dalle mappe). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
