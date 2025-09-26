Allerta temporali e rischio nebbia in Emilia Romagna | come cambiano le temperature
Bologna, 26 settembre 2025 - Temporali in arrivo nel weekend in Emilia Romagna. Un peggioramento delle condizioni meteo già annunciato dalle previsioni degli ultimi giorni. Ma ora è stata diramata anche un'allerta meteo gialla. L'avviso di 24 ore diffuso dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae riguarda la giornata di domani, sabato 27 settembre. Dopo una settimana caratterizzata dalla stabilità delle condizioni meteo, ma con episodi di grandine e temporali, arriva il maltempo. Temporali e rischio nebbia. Il bollettino. Le previsioni per sabato 27 settembre. Che tempo farà domenica 28 settembre?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
