Allerta meteo gialla oggi 26 settembre | Lombardia e Sicilia – settori interessati orari e comportamenti utili
La Protezione Civile segnala allerta gialla (criticità ordinaria) oggi su alcuni settori di Lombardia e Sicilia. In Lombardia il codice giallo riguarda il rischio idrogeologico; in Sicilia scatta l’allerta per temporali e per rischio idrogeologico. Ecco la mappa ufficiale e le indicazioni pratiche per chi si sposta. Dove scatta l’allerta, la mappa ufficiale Lombardia – . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
? ALLERTA METEO GIALLA TEMPORALI ? Validità: da oggi, mercoledì 24, fino a domani giovedì 25 settembre 2025. Oggi, 24 settembre piogge sparse e temporali, soprattutto nel pomeriggio. Domani, 25 settembre, instabilità attenuata con precipit - facebook.com Vai su Facebook
Temporali e allagamenti in Lombardia: è allerta #meteo. Da #Milano a #Como, ecco la situazione #maltempo https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/forti-piogge-in-lombardia-e-allerta-maltempo-ecco-la-situazione-61b65f41-3604-4125-9166-9a4201 - X Vai su X
Meteo, scatta l'allerta gialla il 26 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino d'allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 26 settembre 2025 in Italia. Come scrive meteo.it
Meteo, allerta gialla il 25 settembre 2025 per maltempo in Italia: ecco dove - Nuovo stato di allerta meteo gialla per giovedì 25 settembre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio. Segnala meteo.it