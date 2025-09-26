Pesante peggioramento in arrivo in Italia, ecco dove andrà a colpire questa nuova ondata di maltempo. Ormai l’autunno è arrivato. Nelle prossime settimane saremo costretti a fare il cambio di stagione perché il freddo tornerà a farci visita con una certa insistenza. Andiamo a vedere dove. (Notizie.com) La settimana che va a concludersi ha riportato le temperature negli standard stagionali, dopo aver vissuto un settembre con un caldo davvero estivo. Con questo però sono arrivate anche piogge e i primi problemi legati proprio al maltempo che ha colpito soprattutto il nord del paese. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Allerta meteo, arriva un pesante peggioramento in Italia: ecco dove colpirà