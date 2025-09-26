Allerta meteo arriva un pesante peggioramento in Italia | ecco dove colpirà
Pesante peggioramento in arrivo in Italia, ecco dove andrà a colpire questa nuova ondata di maltempo. Ormai l’autunno è arrivato. Nelle prossime settimane saremo costretti a fare il cambio di stagione perché il freddo tornerà a farci visita con una certa insistenza. Andiamo a vedere dove. (Notizie.com) La settimana che va a concludersi ha riportato le temperature negli standard stagionali, dopo aver vissuto un settembre con un caldo davvero estivo. Con questo però sono arrivate anche piogge e i primi problemi legati proprio al maltempo che ha colpito soprattutto il nord del paese. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
È allerta meteo in due regioni anche venerdì 26 settembre: ecco quali sono -> https://tinyurl.com/bdhu9htn - facebook.com Vai su Facebook
Allerta Meteo, pesante avviso della Protezione Civile: in arrivo Pioggia incessante, Temporali e Vento - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Scrive ilmeteo.it
Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Secondo ilgiorno.it