Allerta meteo arancione in Lombardia | che tempo devi aspettarti nel weekend?

Un weekend tipicamente autunnale quello che attende la Lombardia nell’ultimo fine settimana di settembre. Proprio come venerdì 26 settembre il tempo sarà instabile anche nel corso della giornata di sabato 27 con nuvolosità irregolare su tutta la regione associata a piogge e temporali sparsi. Neve oltre i 2100 metri sulle Alpi. Tempo in miglioramento tra la sera e la notte con nuvole alternate a schiarite su tutti i settori. Andrà un po’ meglio domenica 28 settembre con tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sull'intera regione nel corso della giornata sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allerta meteo arancione in Lombardia: che tempo devi aspettarti nel weekend?

