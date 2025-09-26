Allerta meteo a Milano attenzione alle zone del Lambro e del Seveso Le previsioni del tempo

Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico fino a mezzanotte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre. Lo ha reso noto il Comune di Milano, su segnalazione del Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia, che parlava anche di allerta per rischio temporali fino a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

