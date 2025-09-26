Allerta BCE | contanti a casa 100 euro per componente famiglia
La tensione internazionale invita alla prudenza e dalla Banca centrale europea l’invito ai cittadini dell’eurozona a tenere in casa – per fronteggiare black out e attacchi ai sistemi bancari – una somma in contanti sufficiente per sopravvivere 72 ore, circa 100 euro a componente della famiglia. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
