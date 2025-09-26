Allegri e Conte | una sfida infinita
Non si affrontano da dodici anni ma sono i due allenatori che hanno vinto di più in Italia e non sono mai stati amici. Max col nuovo Milan lancia la sfida ai campioni d’Italia, vuole essere lui l’anti Conte. Ma non è solo il confronto tra i due allenatori ad accendere la partita: in campo: c’è anche quello tra i fuoriclasse Modric e De Bruyne, appena sbarcati in Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it
