Allegri e Conte gemelli e fuoriclasse diversi A uno piace la puzza della strada all’altro meno

Allegri e Conte gemelli (e fuoriclasse) molto diversi Se escludiamo Carlo Ancelotti, che in Italia non allena da quasi vent’anni, e se Spalletti e Gasperini non si offendono, Massimiliano Allegri e Antonio Conte sono per distacco il meglio prodotto dal calcio italiano degli ultimi quindici anni per quel riguarda gli allenatori. Due prodotti anche del calcio made in Italy. Max ne va orgoglioso, al punto da essersi intestato una battaglia che potremmo definire identitaria. Antonio no, anzi, da sempre risponde a muso duro a chiunque (tanti) provi ad affibbiargli l’etichetta di italianista. Il loro è un non rapporto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri e Conte gemelli (e fuoriclasse) diversi. A uno piace la puzza della strada, all’altro meno

In questa notizia si parla di: allegri - conte

Dal Napoli al Milan, Allegri ha la sua vendetta: Conte spiazzato

Milan, Allegri lancia la sfida a Conte: sogno seconda stella contro ambizione Scudetto-bis

Matri e la sentenza sulla Serie A: «Ecco chi vincerà lo scudetto. Vi svelo tutta la verità su Conte e Allegri e perché una squadra parte nettamente davanti a tutte le altre»

CONTE O ALLEGRI? Non è solo #Milan contro #Napoli ma è Conte che ritrova, dopo 12 anni, Allegri. Un passato in comune e lo status di vincenti: chi avrà la meglio? - X Vai su X

«Conte e Allegri, i due maestri»: l'intervista a Simone Pepe, 4 scudetti vinti alla Juve con i due allenatori, domani in edicola su Il Mattino - facebook.com Vai su Facebook

Allegri e Conte gemelli (e fuoriclasse) molto diversi. A uno piace la puzza della strada, all’altro meno - Da quello sliding doors alla Juventus non si sono più incrociati. Da ilnapolista.it

Milan-Napoli è Allegri e Conte, la rivalità dei gemelli diversi: frecciate, trionfi e destini incrociati - Il big match tra Milan e Napoli mette di nuovo contro Max Allegri e Antonio Conte 12 anni dopo l'ultima volta: storia di una rivalità tra bordate e trionfi. Segnala sport.virgilio.it