Alle 20,30 lo spettacolo nella palestra della Sempre Avanti ’Erano 70mila’ lo show Un omaggio a Cavicchi

"Erano 70mila". Anche Bologna, come è giusto che sia, riscopre la grandezza di Francesco Cavicchi, il pugile contadino. Soprattutto l'uomo – nato e cresciuto a Pieve di Cento – capace di portare 70mila persone al Dall'Ara, quando ancora si chiamava semplicemente 'Comunale'. Era il 26 giugno 1955 e la Bologna che non aveva dimenticato le sofferenze della guerra e le stragi naziste, si ritrovò a tifare Cavicchi, che combatteva per l'Europeo, contro Heinz Neuhaus. Stasera, nella palestra della Sempre Avanti, all'interno del Dall'Ara, lo spettacolo dalle 20,30 (ingresso libero). Voce narrante quella appassionata e competente di Franco Cervellati, commento musicale di Alessandra Mostacci e immagini suggestive grazie all'archivio fotografico Walter Breveglieri messo a disposizione dall'editrice Minerva.

