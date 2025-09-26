Alle 15 Netanyahu interviene all’Onu E ordina all’Idf di installare altoparlanti in tutta Gaza per trasmettere il discorso
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - interviene
Sulla questione ostaggi, Massimo Recalcati interviene su Repubblica con un articolo incredibile, prodotto come se il dibattito e le dichiarazioni militari dell'ultimo anno non fossero mai esistiti. Un esempio classico di opinionismo all'italiana, che punta su nomi - X Vai su X
MoVimento 5 Stelle. . La Flotilla è sotto attacco: colpita un’imbarcazione italiana con cittadini e parlamentari a bordo. Un atto illegale e ignobile! Questa missione umanitaria verso Gaza non si tocca! Il governo la smetta di fare da sponda a Netanyahu e garanti - facebook.com Vai su Facebook