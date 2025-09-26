Allattamento materno e sostenibilità | eventi in provincia per la Settimana Mondiale

Torna dal primo al 7 ottobre la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, nella città di Modena e in tutta la provincia saranno molte le iniziative promosse per questa occasione con un fitto calendario di iniziative gratuite, appuntamenti informativi, incontri esperienziali e servizi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: allattamento - materno

Settimana mondiale dell’allattamento materno, flash mob in piazza dei Sogni

Genitorialità, cura e reti sostenibili: torna la Settimana dell'allattamento materno

In occasione della Settimana per l'Allattamento Materno (SAM 2025), il Centro per le Famiglie Savena Idice promuove numerose iniziative presso i Comuni del Distretto Sanitario Savena Idice. Obiettivo degli eventi organizzati è quello di incentivare e valorizz - facebook.com Vai su Facebook

Settimana mondiale per l'allattamento materno: eventi e iniziative ad Alba e Bra - Dal 1° al 7 ottobre ricorre la SAM2025 – Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, che intende sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblicarispetto all’allattamento ... Segnala cuneocronaca.it

Settimana Mondiale per l’allattamento al seno, gli incontri sul territorio - Croce e Carle l’ASLCN1 promuovono alcuni eventi in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati del territorio, rivolti non solo a mamme e bambini, ma anche a papà, ... Si legge su targatocn.it