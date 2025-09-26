Allarmi a confronto dal kit fai da te ai sistemi professionali | le soluzioni disponibili

La sicurezza di abitazioni e attività commerciali è diventata una priorità sempre più sentita in Italia. Secondo la terza edizione dell'Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, il furto in abitazione rappresenta il reato più temuto dal 48% degli italiani. Nel 2023 sono stati denunciati 147.660 furti in abitazione, con un aumento del 10,4% rispetto all'anno precedente, mentre l'89,2% degli italiani considera la sicurezza domestica essenziale per la qualità della vita. Proteggere le proprie case con sistemi d’allarme diventa quindi importante per ridurre i rischi di intrusioni. La scelta è molto ampia, grazie anche ai progressi tecnologici: si va dai più semplici (e più economici) kit fai da te, fino ai più sofisticati sistemi professionali con centrale operativa h24. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

