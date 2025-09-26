Allarme per l' igiene una mamma | Autorizzata la colonia di gatti di fronte a nido e scuola materna

Cesenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mamma di Mercato Saraceno lancia un allarme lamentando la presenza di una colonia felina “troppo vicina al nido e alla scuola materna di Bora", frazione del comune. In base a quanto scrive la mamma, ”il Comune di Mercato Saraceno ha autorizzato una colonia di gatti proprio di fronte all'asilo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

