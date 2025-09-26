Allarme ladri in via Piccolomini | Il furto mentre io e mia moglie eravamo in casa al piano di sotto

Siena, 26 settembre 2025 – “Non si può stare in silenzio. Ritengo utile raccontare cosa è accaduto in questa zona la sera scorsa per mettere in guardia i senesi”. I ladri sono entrati nella sua abitazione mercoledì, probabilmente intorno all’ora di cena. L’uomo e la moglie, entrambi anziani, non si sono accorti di nulla, trovandosi al piano inferiore dell’abitazione di via Piccolomini. Portando via pochi euro che la coppia teneva in casa, ormai nessuno conserva più cifre importanti. Ma seminando inquietudine e senso di insicurezza anche perché non si sono limitati a questa abitazione, facendo visita anche a quella vicina dove però in questo momento è in corso un intervento di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme ladri in via Piccolomini: “Il furto mentre io e mia moglie eravamo in casa al piano di sotto”

In questa notizia si parla di: allarme - ladri

