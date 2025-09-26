Allarme bocconi avvelenati nei parchi di Bergamo Il Comune | Stiamo monitorando
IL CASO. Le segnalazioni raccolte dalla polizia locale che sta facendo indagini. Rimosse anche alcune esche per topi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Allarme bocconi avvelenati nell’area per i cani
https://terremarsicane.it/allarme-bocconi-avvelenati-a-ortucchio-il-sindaco-favoriti-invita-i-proprietari-di-cani-a-prestare-la-massima-attenzione/… - Il Sindaco: chiunque noti attività sospette o ritrovi altri bocconi avvelenati segnali immediatamente alle forze dell - X Vai su X
ALLARME BOCCONI AVVELENATI. FATE ATTENZIONE! Si informa la cittadinanza che nel Comune di Ortucchio – località misola, località pozzo di forfora e località ara dei lupi- sono stati rinvenuti tre cani morti, avvelenati. In attesa dell’intervento degli enti pre - facebook.com Vai su Facebook
Allarme bocconi avvelenati nei parchi di Bergamo. Il Comune: «Stiamo monitorando» - Le segnalazioni raccolte dalla polizia locale che sta facendo indagini sui bpccpmo avvelenati nei parchi di Bergamo. Scrive ecodibergamo.it
Allarme bocconi avvelenati a Ortucchio, il sindaco Favoriti invita i proprietari di cani a prestare la massima attenzione - Un'allerta è stata lanciata dal sindaco di Ortucchio, Raffaele Favoriti: nelle scorse ore, tre cani sono stati trovati morti, avvelenati, in diverse zone del comune, destando preoccupazion ... Segnala terremarsicane.it