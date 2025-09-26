Allarme Bce | tenete 100 euro in contanti a casa Ecco come la pensano gli italiani
Indicazione della BCE: è meglio tenere sempre a disposizione del denaro contante, intorno ai 100 euro, in tempi di guerre e crisi internazionali. Troppi i rischi, sostiene l’istituto, legati ai pagamenti digitali. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: allarme - tenete
Allarme Bce: tenete 100 euro in contanti a casa. Ecco come la pensano gli italiani
#Tg2000 - #Allarme #Bce: tenete 100 euro in contanti a casa. Ecco come la pensano gli italiani #26settembre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X
È stato domato l'incendio in un deposito di pneumatici in via XXV Aprile a Rovato, un aiuto anche dalla pioggia, ma è allarme per la qualità dell’aria. Nessun ferito, ma cresce la preoccupazione per l’inquinamento atmosferico causato dalle sostanze tossiche ri - facebook.com Vai su Facebook
Bce, l'allarme per crisi ed emergenze: la scorta di contanti da tenere sempre a casa - Il denaro contante deve continuare a circolare poiché “ha un ruolo chiave nella crisi”. Si legge su iltempo.it
Home Dizionario Eventi Focus Lavoro Libri Protagonisti Storie di successo Trend Gallery Video - 100 euro in contanti per famiglia per fronteggiare blackout, crisi finanziarie e conflitti. tgcom24.mediaset.it scrive