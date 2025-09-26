Alla Ubik c' è Fabio Geda con il reportage ' La casa dell' attesa'

Sabato 11 ottobre alle 18.30 alla libreria Ubik di Foggia, Fabio Geda presenta il suo ultimo libro dal titolo ‘La casa dell'attesa’.‘La casa dell’attesa’ (Laterza, 2025). Al centro di questo libro c’è una immagine: la casa dell’attesa, quella accanto all’ospedale rurale di Chiulo. Siamo in Angola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

