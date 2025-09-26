Alla scoperta del Monte Misma | natura spiritualità e panorami mozzafiato in Val Seriana

Se siete amanti delle camminate nella natura e cercate un'escursione che unisca paesaggi suggestivi, luoghi spirituali e la possibilità di adattare il percorso in base al vostro allenamento, il giro del Monte Misma, in Media Val Seriana, è un’esperienza che vale la pena vivere.Il percorso parte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: scoperta - monte

Andar per sagre! Alla scoperta di sapori ed architetture nel territorio alle pendici del Monte della Stella

Monte Grimano Terme, capre tra i rifiuti e cani tra i rottami: scoperta maxi discarica vicino a un torrente

“Freedom – Oltre il confine” alla scoperta del Monte Amiata e del misterioso mercurio

Giovedì 25 Settembre 2025 Alla scoperta delle Sorgenti del Fiume del Taro ? Foresta Sacra del Monte Penna Le Valli Magiche @follower - facebook.com Vai su Facebook

Palmas Arborea, una giornata alla scoperta del monte Arci - X Vai su X

Alla scoperta dell’Alta Murgia tra paesaggi aspri e colori inaspettati - Natura carsica, sentieri e castelli: l’Alta Murgia è la Puglia più autentica, tra geositi, borghi e meraviglie Patrimonio UNESCO. Da siviaggia.it

'Alla scoperta del Monte Subasio' ad Assisi - Passeggiate, trekking, yoga, relax, sapori tipici, musica, spiritualità, osservazione delle stelle e possibilità di vivere esperienze uniche immersi nel verde del Subasio, il monte alle cui pendici ... Lo riporta ansa.it