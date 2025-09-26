Alla scoperta dei segreti della persuasione con Paolo Borzacchiello e lo spettacolo ' Abracadabra'

Ferraratoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 2 ottobre, la nuova stagione del Teatro Nuovo prende il via con lo spettacolo 'Abracadabra. La persuasione come non te l’ha mai spiegata nessuno', un monologo di Paolo Borzacchiello (nella foto), esperto di interazioni umane e intelligenza linguistica.Prendendo spunto da alcuni passi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperta - segreti

CUNICOLI SEGRETI NELLE VISCERE DELLA CITTA’: scoperta epocale in Sicilia: templi e strade misteriose, boom turistico senza precedenti

Ravenna nascosta: una passeggiata alla scoperta di intrighi, crimini e segreti millenari della città

Gran Tour di Ferragosto alla scoperta del gossip e dei luoghi segreti di Perugia

Intesa San Paolo scopre uno spione di segreti bancari a Treviso: «Ora privacy rafforzata» - Nell’ambito «dei controlli di secondo livello» scattati dopo un’allerta di ottobre 2023, a ... ilgazzettino.it scrive

Intesa San Paolo scopre uno spione di segreti bancari a Treviso: «Ora privacy rafforzata» - Non a caso è proprio dall’audit voluto dal gruppo che sono affiorate le anomalie, a cominciare da quelle riguardanti Coviello, indagato a Bari per le ipotesi di accesso abusivo ai sistemi informatici ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Segreti Persuasione Paolo