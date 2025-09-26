alla rocca va in scena la mostra muta menti

UMBERTIDE - “Muta – menti“, titolo e gioco di parole per una rassegna d’arte alla Rocca - Museo di Umbertide, focalizzata su temi di inesorabile attualità: sostenibilità ambiente, natura, riuso e futuro visti attraverso l’arte contemporanea. L’esposizione, inaugurata nei giorni scorsi, mette in luce il rapporto tra uomo, ambiente e arte, intrecciando pittura e scultura, filosofia, scienza e tecnologia ed invitando a riflettere sulla possibilità di un mutamento di pensiero orientato alla sostenibilità e al benessere collettivo. Ad esporre 27 artisti: Pippo Altomare e Federica Ricca, Roberta Betti, Devid Biscontini, Stefano Bovi, Alberto Brutti, Mirco Buoni, Walter Capezzali, Luca Cerrao, Maria Teresa Chiaraluce, Ornella Cosenza, Pippo Cosenza, Silvana Di Vora, Angelo Dottori, Roland Ekstrom, Jang Hey Sug, Emilio Leonardi, Lughia, Cecilia Piersigilli, Francesco Pujia, Pietro Ricci, Patrizio Roila, Francesco Rondoni, Giancarlo Santi, Salvo Seria, Angelo Speziale, Giusi Velloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

