Alla guida ubriachi sotto l' effetto di droghe o senza patente | un arresto e sei denunce

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’era chi andava in giro senza patente, chi guidava l’auto ubriaco e chi, nonostante il Daspo, bazzicava tra i locali della movida che se nulla fosse. È di un arresto e sei denunce il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nei comuni di Termini Imerese, Caccamo e Trabia. Complessivamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guida - ubriachi

Alcolock obbligatorio per migliaia di romagnoli: la guida al dispositivo anti-ubriachi alla guida (che costa 2.000 euro)

Controlli stradali, positivi al test antidroga o ubriachi alla guida: 13 persone denunciate

Alla guida ubriachi o sotto effetto di droga, sette automobilisti denunciati nel weekend

guida ubriachi sotto effettoTerracina, motociclista denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe - A Terracina un 46enne è stato denunciato dai Carabinieri per guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Secondo latinaquotidiano.it

Alla guida sotto effetto di cocaina cinque persone su 32 controlli totali - Superiore al 15% l’incidenza dei conducenti trovati, dai carabinieri di Terni, sotto effetto di cocaina nella notte tra venerdì e sabato. Si legge su umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Ubriachi Sotto Effetto