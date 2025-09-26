Alla Fenice scatta la rivolta contro Venezi È brava bella e di destra | deve dimettersi
C’era da aspettarselo. Fa rumore ma in fondo era prevedibile. A pochi giorni dalla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro La Fenice scatta puntuale la rivolta delle maestranze. Prima la lettera degli orchestranti che contestano la professionalità della direttrice d’orchestra lucchese (guarda caso con il cuore che batte a destra). Poi l’Assemblea generale di tutte le maestranze della Fenice di Venezia che dichiarano lo stato di agitazione permanente. L’ordine di scuderia è chiaro: mettere in difficoltà il governo, soffiare sul fuoco, alimentare il racconto stereotipato dell’amichettismo che vince sul merito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
