Alla Camera l' evento Scegliere di essere genitori
Roma, 26 set. (askanews) - Si è tenuto alla Camera dei Deputati l'evento "Scegliere di essere genitori oggi. Il punto su natalità, condivisione della cura e conciliazione in Italia", organizzato sotto l'egida dell'On. Elena Bonetti, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. "È stata una giornata particolarmente importante perché ha portato al tavolo i punti di vista dei soggetti che maggiormente possono lavorare sulle politiche a sostegno della genitorialità e del lavoro femminile. Penso al mondo dell'impresa, al mondo dell'associazionismo, il mondo anche scientifico di una valutazione d'impatto della salute e la salute dei bambini al centro del dibattito". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Natalità: Roma, domani incontro alla Camera dei deputati su genitorialità, condivisione della cura e conciliazione in Italia - Il punto su natalità, condivisione della cura e conciliazione in Italia” è il tema di un incontro in programma il 25 settembre a Roma, nella Sala del Refettorio del ... Scrive agensir.it