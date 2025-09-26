Alla Camera l' evento Scegliere di essere genitori

Roma, 26 set. (askanews) - Si è tenuto alla Camera dei Deputati l'evento "Scegliere di essere genitori oggi. Il punto su natalità, condivisione della cura e conciliazione in Italia", organizzato sotto l'egida dell'On. Elena Bonetti, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. "È stata una giornata particolarmente importante perché ha portato al tavolo i punti di vista dei soggetti che maggiormente possono lavorare sulle politiche a sostegno della genitorialità e del lavoro femminile. Penso al mondo dell'impresa, al mondo dell'associazionismo, il mondo anche scientifico di una valutazione d'impatto della salute e la salute dei bambini al centro del dibattito". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

